الأنبا باسيليوس فوزي يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

معلم أم مؤثر

بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "المكرس معلم أم مؤثر" وعقب الصلاة، رحب راعي الإيبارشية، بنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الذي قدم تأملًا روحيًا بعنوان "الاستعداد للميلاد".

وفي الختام، قام الأنبا باسيليوس، بتقديم آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، مقدمًا التهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

ووافق، قداسة البابا فرنسيس، على انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، للأنبا بولا، زائرًا رسوليًا للأقباط الكاثوليك لكل من أمريكا، وكندا، خلفًا لمثلث الرحمات، الأنبا كيرلس وليم.

من جهة أخرى، وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر لجنة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

وأقيم اليوم تحت شعار "في بيوتنا مغارة"، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤول اللجنة، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة، والأب جورج سامي، أحد رعاة كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، ومنشط الدعوات بالقاهرة، والدلتا.

وتضمن اليوم الصلوات، والترانيم الروحية، وورش العمل المختلفة، كما ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا بعنوان "ستسميه يسوع"، كما تضمن الاجتماع أيضًا صلاة الشموع، وزياح القربان المقدس، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية. كذلك، تم تنظيم بعض الفقرات الترفيهية، وعرض عدد من الأعمال الفنية للأسر المشاركة.