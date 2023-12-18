الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عطا الله حنا: نصلى لراحة نفوس الشهداء فى كنيسة العائلة المقدسة بغزة

عطا الله حنا
عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في تصريح له إن الكنيسة تصلي لأجل راحة نفوس الشهداء في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، مشددًا على أن مأساة غزة المروعة يجب أن تنتهي قريبا وأهلنا هناك يعيشون أوضاعا كارثية فهنالك أطفال يموتون من الجوع وعائلات بأسرها تتضور جوعا، فالآلام والأحزان في غزة لا يمكن أن توصف بالكلمات.

الواجب الإنساني والأخلاقي

عندما ندافع عن أهلنا في غزة ونطالب بوقف الحرب إنما نعتقد بأن هذا هو واجب إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى لأن من يستهدفون هناك هم من المدنيين الأبرياء خاصة الاطفال الذين يموتون بهذه الطريقة المروعة.

كما أوضح أن في هذه الأيام هناك استعداد لاستقبال الأعياد الميلادية المجيدة ونعيش في أجواء من الألم والحزن على ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين.

ونتمنى أن تحمل هذه الأيام بوادر الأمل والرجاء وأن تنتهي الحرب قريبا لأنه لم يعد من الممكن أن يستمر هذا الواقع المأساوي في ظل الدمار والدماء والآلام والأحزان التي يعيشها أهلنا في غزة، عيد الميلاد ليس عيد زينات وبهرجات ومهرجانات كما يظن البعض بل هو عيد يذكرنا برسالة صاحب العيد الذي أتى لكي يتفانى في خدمة الإنسانية وينشر بذور المحبة والسلام.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفد ا كنسي ا قبرصي ا وذلك في كنيسة القيامة

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