عطا الله حنا: نصلى لراحة نفوس الشهداء فى كنيسة العائلة المقدسة بغزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في تصريح له إن الكنيسة تصلي لأجل راحة نفوس الشهداء في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، مشددًا على أن مأساة غزة المروعة يجب أن تنتهي قريبا وأهلنا هناك يعيشون أوضاعا كارثية فهنالك أطفال يموتون من الجوع وعائلات بأسرها تتضور جوعا، فالآلام والأحزان في غزة لا يمكن أن توصف بالكلمات.

الواجب الإنساني والأخلاقي

عندما ندافع عن أهلنا في غزة ونطالب بوقف الحرب إنما نعتقد بأن هذا هو واجب إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى لأن من يستهدفون هناك هم من المدنيين الأبرياء خاصة الاطفال الذين يموتون بهذه الطريقة المروعة.

كما أوضح أن في هذه الأيام هناك استعداد لاستقبال الأعياد الميلادية المجيدة ونعيش في أجواء من الألم والحزن على ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين.

ونتمنى أن تحمل هذه الأيام بوادر الأمل والرجاء وأن تنتهي الحرب قريبا لأنه لم يعد من الممكن أن يستمر هذا الواقع المأساوي في ظل الدمار والدماء والآلام والأحزان التي يعيشها أهلنا في غزة، عيد الميلاد ليس عيد زينات وبهرجات ومهرجانات كما يظن البعض بل هو عيد يذكرنا برسالة صاحب العيد الذي أتى لكي يتفانى في خدمة الإنسانية وينشر بذور المحبة والسلام.