صحة سوهاج: وصول 43 جهاز فريزر لدعم منظومة تبريد الطعوم والأمصال بسوهاج

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج عن وصول 43 جهاز فريزر "vest frost"؛ وذلك دعما لمنظومة تبريد الأمصال والطعوم بالمحافظة، ورفع كفاءة العمل بها في إطار جهود محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاع الصحي.



وأوضح الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه سيتم توزيع أجهزة الفريزر الواردة مؤخرًا على الإدارات التي تحتاج لها، وفقا لخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة؛ لتطوير منظومة سلسلة التبريد ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أنه تم أيضا تدعيم منظومة التبريد بالمحافظة في فبراير الماضي بـ3459 جهازا، منها "ثلاجات، وأجهزة ديب فريزر أفقي، ورأسي، ومثبتات تيار، وأيس بوكس بأحجام وسعات لترية مختلفة، وأكياس تبريد، وحوامل طعوم".