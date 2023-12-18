اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات على أجرة تاكسى بالفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني- ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات على أجرة تاكسي.

وكانت قد انعقدت المحكمة في الثامن عشر من نوفمبر الماضي، وقررت التأجيل لجلسة اليوم الثامن عشر من ديسمبر، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود فتحي»، عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.

خضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.



وأمرت أيضا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معه إلى ثبوت اتهامه بجناية إنهاء حياة الشاب عمدًا مع سبق الإصرار.

وكان قد لقي الشاب محمود شعبان عبدالعاطي 35 سنة، ومقيم بعزبة الكتبي التابعة لقرية المظاطلي بمركز طامية بالفيوم، مصرعه أثناء عمله بمصنع ورق كرتون بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وفور الحادث انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وشيَّع مئات المواطنين بمركز طامية جثمان شهيد لقمة العيش الشاب محمود شعبان عبد العاطي، وسط حزن شديد على فراقه، واتشحت نساء قرية بالسواد.