النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية صباح الاثنين، ظهور بعض الكثافات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

كما ظهرت كثافة حركة المرور المتحركة أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق القادم من المناطق إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وجميع شوارع العاصمة قادمة من الطرق السريعة.

شهدت المحاور المؤدية لشوارع وسط البلد بالقاهرة ازدحامًا مروريًا متوسطًا، أدى إلى شلل مروري كامل، ويجب على سائقي السيارات تجنب هذه المحاور، بسبب الزحام الشديد وتوقف حركة المرور، كما شهد شارع البحر الأعظم؛ حالة من السيولة المرورية من منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء.

بينما شهد طريق المريوطية الدائري المتجه من الصحراء إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي؛ وحتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية، وطريق نزلة المسعدة الدائري بمحافظة القليوبية وصولًا إلى المرج والسلام تتمتع بانسيابية مرورية.

وشهد محور صفط اللبن يتجه من الطريق الدائري حتى شارع السودان. وانتظام حركة المرور، وكذلك كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية، وحالة الري في محيط ميدان النهضة. الوصول إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي وممر عرابي وصولًا إلى المهندسين.

كما شهد شارع الجامعة العربية، وشارع السودان في الاتجاهين، وميدان الدقي؛ كثافات متحركة، حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة، وشهد محور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر كثافات متحركة.