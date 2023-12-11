محافظ مطروح يتابع تيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبرى فوكة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جهود تيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبرى فوكة مع فتح مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبرى لتيسير الحركة في اتجاه مطروح إسكندرية؛ لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك في استجابة لجهود محافظة مطروح بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد للإسراع في إجراءات وحلول تمنع وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين المسافرين بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمرور بعمل إشارات مرورية وعلامات إرشادية قبل مدخل الكوبري من ناحية إسكندرية ومن ناحية مطروح.

وأشار محافظ مطروح إلى التنسيق مع إدارة مرور مطروح لتركيب طواحين وأقماع وإشارات مضيئة، بالإضافة إلى تواجد أفراد خدمات بالموقع ٢٤ ساعة للتحويلات ومسار الطريق قبل وبعد الكوبري تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

يذكر أنه بعد أعمال تطوير والتوسعة أصبح اتجاه الطريق المؤدى إلى مدينة مرسي مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة، والاتجاه المؤدى إلى محافظة الإسكندرية من أسفل الكوبرى يمينا ليمر على مزلقان السكة الحديد مباشرة