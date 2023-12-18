الثانية ظهرًا.. إعلان الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية

يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية الساعة الثانية ظهر اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفى تشهده قاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

الهيئة لم تتلقَ طعونًا على الانتخابات

وأعلنت الوطنية للانتخابات، فى بيان صادر عنها الجمعة، عن أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أى تظلمات من المرشحين أو وكلائهم فى شأن كل المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.