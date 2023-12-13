كيف أدارت غرفة عمليات الوطنية للانتخابات الاستحقاق الرئاسى 2024

على مدار 3 أيام شاهد الرأي العام 3 مؤتمرات يوميًا لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، المنوط بها إعلان تفاصيل سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وإطلاع الرأي العام علي كل ما تم في اللجان على مستوى الجمهورية وماذا دار مع القضاة والمشرفين على الانتخابات، والناخبين.

خلف الكاميرات كانت «الدستور» على مدار 3 أيام بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدًا داخل غرفة العمليات المنوط بها الإشراف على تذليل كل العقبات التي تواجه القائمين على العملية الانتخابية والمواطنين، من خلال فريق كامل من المستشارين من مختلف الجهات، بمقر الهيئة الوطنية بقصر العيني وأمام جميع وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وعلى مدار 3 أيام تواجدنا خلالها بغرفة العمليات التي تكونت من 16 عضوا على مكتب متقابلين أمام بعضهم، ويترأسهم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، ومدير غرفة العمليات، يتواجد على المكتب أمام كل عضو تليفون أرضي لا يتوقف على مدار الساعة عن الرنين من قبل المواطنين والمستعلمين عن لجانهم الانتخابية، أو من يدلي بشكوي ، ويقوم عضو غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات بالرد على الهاتف طالبًا من المتصل تعريف نفسه، وتوضيح رقم التليفون الخاص به، وسماع الشكوى وتسجيلها.

وعلى الفور يقوم المجيب على التليفون بإجراء مكالمة تليفونية أخرى عبر الهاتف المحمول مع رئيس اللجنة أو المسئول عن الدائرة الانتخابية لحل المشكلة فورًا وإبلاغ المواطن بحل مشكلته.

ورصدت «الدستور» وهي داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، العديد من الاتصالات المختلفة ما بين الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية، أو وجود مشكلة واجهت الناخب أو منع حاملي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات من دخول اللجان، ولا أخفيكم علمًا أنني كنت مستمعًا للعديد من تلك الكلمات ويقوم على الفور عضو غرفة العمليات بالرد على المتصل فورًا، كما كنت أتابع تواصلهم مع رؤساء اللجان من الإسكندرية لأسوان في دقائق قليلة طالبين منهم حل المشكلة، وإبلاغ المستشار بنداري بتفاصيل ما تم.

لم تتوقف الاستفسارات عبر التليفون ولكن يقوم بعض من أعضاء غرفة العمليات بالرد على الاستفسارات الواردة علي موقع الهيئة أو مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من خلال أجهزة لاب توب موجودة أمامهم.

تبدأ غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري في صباح كل يوم بنشاط وقبل فتح اللجان للإشراف على فتح اللجان في جميع محافظات الجمهورية والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تعوق العملية الانتخابية، وتقوم الهيئة في الساعات الأولى في الصباح كل يوم بالتواصل مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات للتأكد من وصول جميع القضاة إلى لجانهم وفتح جميع اللجان قبل أن تبدأ في العاشرة والنصف صباحا، وبعد ساعة ونصف من فتح باب التصويت من إطلاع الرأي العام على كافة تفاصيل العملية الانتخابية بشفافية.

وكما قال المستشار أحمد بنداري مدير غرفة العمليات ليس لدنيا مانخفيه، نحن نعمل أمام الكاميرات وعلى مدار اليوم، ونقوم بالتواصل مع رؤساء اللجان علي الهواء مباشرة من غرفة العمليات عبر صوت وصورة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية.

3 أيام رصدنا فيها كيف أدارت الهيئة الوطنية للانتخابات بشفافية وحيادية، وكيف عملت على حث المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم واستخدام حقهم الدستوري، في اختيار من يعبر عنهم، وإعلام المواطن أول بأول عن ما يدور في كل شبر من أراضي مصر.