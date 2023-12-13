الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كيف أدارت غرفة عمليات الوطنية للانتخابات الاستحقاق الرئاسى 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

على مدار 3 أيام شاهد الرأي العام 3 مؤتمرات يوميًا لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، المنوط بها إعلان تفاصيل سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وإطلاع الرأي العام علي كل ما تم في اللجان على مستوى الجمهورية وماذا دار مع  القضاة والمشرفين على الانتخابات، والناخبين.

خلف الكاميرات كانت «الدستور» على مدار 3 أيام بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدًا داخل غرفة العمليات المنوط بها الإشراف على تذليل كل العقبات التي تواجه القائمين على العملية الانتخابية والمواطنين، من خلال فريق كامل من المستشارين من مختلف الجهات، بمقر الهيئة الوطنية بقصر العيني وأمام جميع وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وعلى مدار 3 أيام تواجدنا خلالها بغرفة العمليات التي تكونت من 16 عضوا على مكتب متقابلين أمام بعضهم، ويترأسهم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، ومدير غرفة العمليات، يتواجد على المكتب أمام  كل عضو تليفون أرضي لا يتوقف على مدار الساعة عن الرنين من قبل المواطنين والمستعلمين عن لجانهم الانتخابية، أو من يدلي بشكوي ، ويقوم عضو غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات بالرد على الهاتف طالبًا من المتصل تعريف نفسه، وتوضيح رقم التليفون الخاص به، وسماع الشكوى وتسجيلها.

وعلى الفور يقوم المجيب على التليفون بإجراء مكالمة تليفونية أخرى عبر الهاتف المحمول مع رئيس اللجنة أو المسئول عن الدائرة الانتخابية لحل المشكلة فورًا وإبلاغ المواطن بحل مشكلته.

ورصدت «الدستور» وهي داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، العديد من الاتصالات المختلفة ما بين الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية، أو وجود مشكلة واجهت الناخب أو منع حاملي تصاريح  المتابعة  من الهيئة الوطنية للانتخابات من دخول اللجان، ولا أخفيكم علمًا أنني كنت مستمعًا للعديد من تلك الكلمات ويقوم على الفور عضو غرفة العمليات بالرد على المتصل فورًا، كما كنت أتابع تواصلهم مع رؤساء اللجان من الإسكندرية لأسوان في دقائق قليلة طالبين منهم حل المشكلة، وإبلاغ المستشار بنداري بتفاصيل ما تم.

لم تتوقف الاستفسارات عبر التليفون ولكن يقوم بعض من أعضاء غرفة العمليات بالرد على الاستفسارات الواردة علي موقع الهيئة أو مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من خلال أجهزة لاب توب موجودة أمامهم.

تبدأ غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري في صباح كل يوم بنشاط وقبل فتح اللجان للإشراف على فتح اللجان في جميع محافظات الجمهورية والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تعوق العملية الانتخابية، وتقوم الهيئة في الساعات الأولى في الصباح كل يوم بالتواصل مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات للتأكد من وصول جميع القضاة إلى لجانهم وفتح جميع اللجان قبل أن تبدأ في العاشرة والنصف صباحا، وبعد ساعة ونصف من فتح باب التصويت من إطلاع الرأي العام على كافة تفاصيل العملية الانتخابية بشفافية.

وكما قال المستشار أحمد بنداري مدير غرفة العمليات ليس لدنيا مانخفيه، نحن نعمل أمام الكاميرات وعلى مدار اليوم، ونقوم بالتواصل مع رؤساء اللجان علي الهواء مباشرة من غرفة العمليات عبر صوت وصورة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية.

3 أيام رصدنا فيها كيف أدارت الهيئة الوطنية للانتخابات بشفافية وحيادية، وكيف عملت على حث المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم واستخدام حقهم الدستوري، في اختيار من يعبر عنهم، وإعلام المواطن أول بأول عن ما يدور في كل شبر من أراضي مصر.

الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسية انتخابات ,انتخابات الرئاسة المصرية

مواد متعلقة

الجدول الزمنى لعملية الفرز حتى إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رسميًا

غدًا.. الهيئة الوطنية تتلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات توجه الشكر للناخبين

"الوطنية للانتخابات": بعض اللجان ما زالت مستمرة حتى آخر ناخب

رئيس اللجنة العامة بالمقطم: اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا.. وآخر ناخب أدلى أمس 12 صباحًا

"الوطنية للانتخابات": انتظام سير عملية الاقتراع بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة

"الوطنية للانتخابات": المحافظات شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين على لجان انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

في مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك