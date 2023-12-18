سامح الصريطى يكشف حقيقة إيداعه لزوجته الأولى المصابة بالزهايمر فى دار المسنين

كشف الفنان سامح الصريطي تفاصيل حياته الخاصة، وعلاقته بزوجته الأولى نادية فهمي، التي أُصيبت بالزهايمر في أيامها الأخيرة، لافتًا إلى أنه تعرض لهجوم حاد بسبب إيداعها بأحد دور المسنين، متابعًا: "الاتهامات التي لاحقتني بأنني السبب في هذا الأمر، لكنني لا أتعامل مع البشر وكل ما يهمني هو الخالق".

وأضاف الفنان سامح الصريطي، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، كنت أخاف على ابنتي، وكنت أنا وزوجتي منفصلين ولم أتأثر بهذا الهجوم، كان اقتراحي واقتراح العائلة أن تذهب إلى أحد دور الرعاية بسبب مرضها بالزهايمر؛ لأن هناك خطورة من تواجدها مع ابنتي ابتهال، وكان لابد من رعايتها وملاحظتها بشكل دائم ومستمر، وعندما تحسنت حالتها عادت مرة أخرى إلى ابنتها".

وتابع "الصريطي": "كانت الفنانة نادية فهمي وصلت إلى مرحلة عدم الحركة، وكنا نتعامل معاها أنا وابنتي ابتهال وأية أنها طبيعية، ولكن كانت حالتها الصحية غير جيدة".

وأعربت ابتهال عن حزنها لمرض والدتها وما أصابها من زهايمر، وفي بعض الأحيان تنظر إلي وتبتسم وكنت أشعر بالفرح لأنها تتذكرني في هذه اللحظة.