الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد فعاليات برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

نائب محافظة الوادي
نائب محافظة الوادي الجديد تتفقد برنامج المرأة تقود

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتور تيمور سودان مدير إدارة التدريب بالأكاديمية.

فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

وأكدت نائب المحافظ أن البرنامج تم تنفيذه على مدار ٢٣ يوم تدريبي وضم ١٤٠ متدربة من السيدات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بعدد من البرامج السابقة، مشيدةً بمبادرة الأكاديمية لتنفيذ البرنامج على أرض المحافظة لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول لأكبر عدد من السيدات المستهدفات بالتدريب.

 

كما أشارت إلى عقد لقاءٍ قريب مع خريجات البرنامج لبحث أوجه الاستفادة من البرنامج وورش العمل المقدمة، وآليات تنفيذ الأفكار والمقترحات التي قدموها خلال البرنامج.

فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ

 

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد لجنة غرفة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة العميد محمد بهيج رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد بحضور مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وهيئة تفتيش القوات المسلحة.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة معدات الإغاثة والطوارئ بكافة المحافظات خلال شهرين اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢٣، والتأكد من كفاءة وجاهزية كافة القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة.

 

 استعرض المحافظ جهود المحافظة الاستباقية في رفع كفاءة المعدات الثقيلة وإصلاح العاطل منها والتي مهدت الطريق للجاهزية خلال المدة التي تم تحديدها لاصطفاف المعدات على مستوى الجمهورية.

 

كما تابع المحافظ والوفد من خلال مركز السيطرة الموحد للطوارئ بديوان عام المحافظة، اصطفاف معدات وسيارات مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والبالغ عددهم ١٩٩ معدة؛ للإطمئنان على الحالة الفنية للمعدات وكفاءة العناصر البشرية في التعامل مع الأزمات والطواريء.

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