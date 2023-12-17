الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متى سيحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام البرلمان؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح (فيديو)

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سيعلن غدا في مؤتمر صحفي عالمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك اختلاف في الرأي حول ما إذا كان الإعلان يعني الكشف عن إرادة الناخبين أم يمثل الحدث القانوني الذي يحدد هوية الرئيس المنتخب.

وقال "فوزي"، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "CBC"، إن بعض الآراء ترى أن الإعلان يكشف عن نتائج الانتخابات التي تمت في اليوم الأخير من التصويت، وأن دور الهيئة هو توثيق وعرض هذه النتائج، بينما ترى آراء أخرون أن الإعلان هو الذي يحدد الوضع القانوني للرئيس المنتخب، وأن النتائج لا تكتمل إلا بعد الإعلان.

وأوضح أن الهيئة الانتخابية ستنشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية وستبلغ مجلس النواب بها، وأن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وأن هذا هو الشرط اللازم لمباشرة مهامه كرئيس للجمهورية، وأنه لا يمكنه أن يحلف اليمين أمام أي جهة أخرى غير البرلمان.

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