الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى فى اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

الدكتور إيهاب امين
الدكتور إيهاب امين

رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين حالة التأهب القصوي قبل تنظيم بطولة  كأس العالم للجمباز، والتى تعد إحدى سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.


وتستضيف مصرّ بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 15 حتى 19 فبراير 2024  على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي  بمشاركة 72 دولة، يمثلها جميع أبطال العالم وهو أعلى مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم.


وكان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح  مصر فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق على أعلى مستوى وفق المعاير الدولية.

من جانبه حرص الدكتور إيهاب آمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.


وأعرب أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف، أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.
 

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