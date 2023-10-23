منتخب الجمباز الفني يحرز 6 ميداليات جديدة فى بطولة البحر المتوسط

واصل منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات تألقه وكتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجاز كبير فى اليوم الختامي لبطولة البحر المتوسط المقامة حاليا فى تركيا.

وحقق مصطفى أحمد الميدالية الذهبية الثانية له في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني 2023.

كما حصد لاعب منتخبنا الوطني محمد عطية الميدالية الذهبية على جهاز العقلة بعد مستوى مميز للاعب وأداء كبير.

كما حققت لاعبة منتخبنا شمس علي الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الجهاز الأرضي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني 2023 بأسطنبول لتحقق اللاعبة الميدالية الثانية لها في تركيا.

وحقق اللاعب مصطفى أحمد ميدالية جديدة وهذة المرة فضية على جهاز العقلة بنهائيات بطولة البحر المتوسط 2023 المقامة بتركيا.

وحصل اللاعب محمد عطية على الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق.

وحصلت جودي جوهر على الميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023 ليرتفع رصيد منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات الي 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات.

وكان مصطفى أحمد لاعب المنتخب المصري للجمباز توج فى بداية اليوم الختامي بذهبية منافسات حصام الحلق في بطولة البحر المتوسط للناشئين والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وجاءت الميداليات عن طريق: برونزية لكلًا من منتخب الناشئين والناشئات على صعيد الفرق، إضافة إلى برونزية جودي جوهر في منافسات الفردي العام، وذهبية مصطفى أحمد في منافسات حصان الحلق كما أضاف اللاعب نفسه فضية الفردي العام.

ويمثل منتخب الناشئين 3 لاعبين وهم: "مصطفى أحمد - محمد عطية - زياد بخيت"، فيما يشرف على الإدارة الفنية أحمد عبد الرحيم ومحمد عبد الرؤوف.

فيما يتكون منتخب الناشئات من الثنائي: "جودي عبد الله - شمس علي"، تحت إشراف المدير الفني زكريا غالب.

ويترأس البعثة الدكتور علاء حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة للإشراف على كافة النواحي الإدارية.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.