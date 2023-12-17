"الوطنية للانتخابات" تعلن اسم رئيس مصر القادم غدًا (فيديو)

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الاثنين من خلال مؤتمر صحفي، اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، من بين 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر.

وتلقت الهيئة الوطنية محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وأوراق العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت داخل البلاد على مدار 3 أيام، يوم الآحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي.

كما نصت المادة 38 على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الماضيين، باب تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

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