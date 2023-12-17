الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انضمام لاعب النادى الأهلى السابق تامر بجاتو لكتلة الحوار

كتلة الحوار
كتلة الحوار

أعلنت كتلة الحوار انضمام النجم تامر بجاتو، لاعب فريق النادي الأهلي السابق لكرة القدم، لمجلس أمناء كتلة الحوار.

جاء ذلك بعد لقاء جمعه بالدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار بمقر حزب الحوار بالتجمع الخامس عصر اليوم والذي تناول ملف الرياضة المصرية وسبل تطويرها في ظل مناخ الإصلاح الشامل الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة. 
وأكد الدكتور باسل أن كتلة الحوار تنتوي إلقاء الضوء علي كافة الملفات التي تحتاج إلى تطوير في كافة المجالات وفي القلب منها ملفات الشباب والرياضة والتي تحتاج إلي الكثير من أفكار التطوير.

 

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وقد أبدى الكابتن تامر بجاتو سعادته للانضمام لكتلة الحوار ككيان إصلاحي معتدل يقدم حلولًا وبدائل للمشكلات المختلفة.

حضر اللقاء المهندس حسام علي، عضو مجلس الأمناء ورئيس حكومة الظل، والأستاذ حمزة عبدالسلام، عضو اتحاد الشباب. 
وقد أبدى المهندس حسام علي سعادته بانضمام الكابتن تامر بجاتو لكتلة الحوار وتوليه أيضًا حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة ظل كتلة الحوار لما يمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال.

كتلة الحوار مجلس أمناء كتلة الحوار فريق النادي الأهلي الاهلى تامر بجاتو

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