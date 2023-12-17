الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالنصب على المواطنين لـ24 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح عابدين، الأحد، تأجسل نظرمحاكمة عامل في اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم من خلال إيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، لجلسة 24 ديسمبر الجارى.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية، حيث استغل المتهم رغبة المواطنين في تغيير واستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، وقام بالاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية والهروب عقب ذلك.

وأقرّ المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، واعترف بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وقررت النيابة التحفظ علي الأموال وإحالته للمحاكمة.

محكمة جنح عابدين محاكمة عامل سرقة المواطنين تغيير العملات عملات أجنبية

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