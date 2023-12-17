الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالتنسيق مع وزارة والرياضة.. استكمال الندوات التثقيفية لأبطال المصارعة والجودو

المنظمة المصرية لمكافحة
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

استكملت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024.

أقيمت الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور  اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي.

حضر الندوة 100 من الأبطال يمثلون اتحادي المصارعة والجودة.

حضر الندوة أيضا لفيف من الأساتذة والمختصين بمجال مكافحة المنشطات، وكانت المحاضرة الأولى تحت عنوان نظرة عامة عن المنشطات وحقوق وواجبات اللاعب وبرنامج Adel التعليمي الخاص بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ألقاها الدكتور كريم صلاح مدير إدارة التعليم بالمنظمة، والمحاضرة الثانية بعنوان إجراءات سحب العينات للكشف عن المنشطات وألقاها مروان مصطفى منسق مكافحة المنشطات، و المحاضرة الثالثة عن عواقب انتهاك قواعد المنشطات وألقاها محمود عاصم المدعي العام للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والمحاضرة الرابعة بعنوان التغذية السليمة للرياضيين وألقتها الدكتورة أمل إسماعيل أخصائية تغذية الرياضيين المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

عقب انتهاء المحاضرات تم توزيع شهادات التقدير على الحضور.

محمود عاصم مكافحة المنشطات الكوادر الرياضية والدكتور سعيد حسب الله لتنمية الكوادر الرياضية سعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي

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