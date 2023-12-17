"فاسيلوبيتا" أغرب طرق الاحتفال برأس السنة 2024 الميلادية حول العالم

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن موعد رأس السنة 2024 وطرق الاحتفال ، و يحتفل بها معظم سكان العالم في الأول من يناير من كل عام، ويرمز الاحتفال بها إلى بداية سنة جديدة، وتعتبر من أهم الأعياد خاصة في الدول الغربية حيث تقام الاحتفالات والمهرجانات في الشوارع والميادين العامة، ويحتفل الجميع مع عائلاتهم وأصدقائهم .

طرق الاحتفال برأس السنة

وفي الدول العربية، يحتفل الجميع بـ رأس السنة 2024 الميلادية على الرغم من أنها ليست عطلة، وهو تقليد يعبر عن روح التسامح والتعايش بين الأديان.

وهناك العديد من الطرق المختلفة للاحتفال برأس السنة الميلادية ففي بعض الدول، يحرص الناس على ارتداء الملابس الجديدة وتناول الأطباق التقليدية. وفي دول أخرى، يتردد الناس على الكنائس أو المساجد لحضور القداس أو صلاة الجمعة، كما ينظم العديد من الأشخاص حفلات رأس السنة الميلادية في منازلهم أو في النوادي الليلية.

وهناك العديد من العادات والتقاليد المرتبطة برأس السنة الميلادية، ففي بعض الدول، يحرص الناس على رمي العملات المعدنية في الماء في ليلة رأس السنة الميلادية، اعتقادًا منهم أن ذلك يجلب لهم الحظ السعيد في العام الجديد، وفي دول أخرى، يحرص الناس على ارتداء الملابس الحمراء في ليلة رأس السنة الميلادية، اعتقادًا منهم أنها تجلب لهم السعادة والحب في العام الجديد.

أغرب طرق الاحتفال

ومن أغرب طرق الاحتفال برأس السنة ، احتفال «فاسيلوبيتا»، إذ يقوم اليونانيون بتقطيع "فطيرة الملك"، التي تصنع بشكل أساسي من البيض والدقيق والسكر والحليب، ولكن أحجامها مختلفة، وفي بعض المناطق قد تكون فطيرة جبن أو فطيرة بصل، لكنها جميعًا تشترك في وضع عملة معدنية بداخلها، وفي بعض الحالات يتم وضع الذهب أو الفضة.