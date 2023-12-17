الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

التحريات تفجر مفاجأة فى العثور على جثتى أم وابنها بالطالبية

جريدة الدستور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في العثور على جثتي سيدة مسنة وابنها داخل شقة بمنطقة الطالبية، حيث رجحت التحريات تعرض كليهما للتسمم عقب تناول وجبة فاسدة. 

وأشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى احتمالية تعرض الأم وابنها لحالة تسمم عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة، حيث أفاد الأب بأنه شاهد ابنه بإصابته بحالة قيء مستمر قبل أن ينصرف إلى عمله في الثالثة فجرًا، وأضافت التحريات أن الشقة جميع منافذها سليمة ولم تتعرض لأي اختراق. 

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العثور على جثتى أم وابنها فى الطالبية

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وأسفرت معاينة رجال المباحث للشقة وجثتي المتوفيين عن العثور على جثة الابن في غرفة نومه بكامل ملابسه، بينما عثر على جثة الأم في دورة المياه "الحمام"، وقال الابن الأكبر إنه عاد إلى منزله عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا من والدته في الساعة الثامنة إلا الربع صباحًا تخبره فيها بتعبها الشديد وإصابتها بحالة قيء مستمر، وعندما طرق باب الشقة عدة مرات لم يتلق ردًا فكسر الباب بمعاونة الجيران ليكتشف وفاة أمه وشقيقه الأصغر. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق حيث انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة. 

جثتي أم وابنها الطالبية جثتي سيدة مسنة وابنها للتسمم تسمم

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التحريات تفجر مفاجأة فى العثور على جثتى أم وابنها بالطالبية

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