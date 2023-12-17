الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس سائق سرق مليون ونصف جنيه من سيارة مدير شركته بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة مبلغ مليون ونصف جنيها من سيارة مدير شركته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبلغ المسروق وسؤال المبلغ عن الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

بلاغ بسرقة مبلغ مالي 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من مدير مالى بشركة إستيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم، أنه حال قيامه بإيقاف سيارته الملاكى بجراج الشركة محل عمله وبداخلها مبلغ مالى خاص بالشركة "مليون و500 ألف جنيه"، وعقب إنتهاء عمله وعودته للسيارة إكتشف سرقة المبلغ المالى.
تحديد مرتكب الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وتبين أنه سائق بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طبيعة عمله بالشركة، وأضاف بأن السيارة كانت مفتوحة وقت إرتكاب الواقعة، أرشد عن مبلغ مليون و430 ألف جنيه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس سائق بالاسكندرية مدير شركته سيارة سيدي جابر نيابة

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 74 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

حبس عاطل لحيازته 175 طربة حشيش بالعامرية ثان غرب الإسكندرية

حبس مسجل لحيازته 80 طربة حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية

المؤبد غيابيًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

طلب التحريات فى وفاة طالب أثناء إجراء جراحة استئصال الزائدة بالإسكندرية

حبس شخصين سرقا مهمات أبراج الضغط العالى بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لصاحب مغسلة لاتجاره فى المخدرات بالإسكندرية

المشدد 15 عامًا لعاطلين لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية

الأكثر قراءة

العثور على جثتى أم وابنها فى الطالبية

"هتقدم لبنتك شروق".. القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل فى الجيزة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

بيراميدز: لا نية لتجديد التعاقد مع رمضان صبحى

بسبب فيلم إباحى.. حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة فى دار السلام

خبير اقتصادى يوضح دلالة زيادة الحد الأدنى للمعاشات فى هذا التوقيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس