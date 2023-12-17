حبس سائق سرق مليون ونصف جنيه من سيارة مدير شركته بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة مبلغ مليون ونصف جنيها من سيارة مدير شركته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبلغ المسروق وسؤال المبلغ عن الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

بلاغ بسرقة مبلغ مالي

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من مدير مالى بشركة إستيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم، أنه حال قيامه بإيقاف سيارته الملاكى بجراج الشركة محل عمله وبداخلها مبلغ مالى خاص بالشركة "مليون و500 ألف جنيه"، وعقب إنتهاء عمله وعودته للسيارة إكتشف سرقة المبلغ المالى.

تحديد مرتكب الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وتبين أنه سائق بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طبيعة عمله بالشركة، وأضاف بأن السيارة كانت مفتوحة وقت إرتكاب الواقعة، أرشد عن مبلغ مليون و430 ألف جنيه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.