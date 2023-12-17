إزالة وإيقاف 30 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملات بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الحملات الميدانية لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كل أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها في إزالة التعديات، حيث نفّذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٥ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف.

وتم إزالة ٣ حالات بناء بدون ترخيص بالقصبى والتحفظ على الخلاطة، إلى جانب ٣ حالات على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى على مساحة 9 قراريط، وازال محمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الازالات والاشغالات حالة تعدى على ارض زراعية بحوض الخزام علي مساحة 18 سهم وتمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الازالات والتنظيم ومسئول حماية الاراضى من ازالة ٦ حالات تعدى فى المهد واعاده مخالفة للمرة الثانية على أرض زراعية بأبو جرج والغرباوى وعزبة الصباح البحرية وقرية الجندية والمودة على مساحة ٧ قراريط وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بفك شدة خشبية بالكامل لدور أرضي لمنزل مساحتة ٨٠ متر جنوب مدرسة الثانوية العامه للبنين على الطراد مع إيقاف حالة حفر لبشة بقطعة أرض مساحتها ٧٥ متر بطريق البحر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أنه تابع المجهودات اليومية والمبذولة للتصدى لأعمال البناء المخالف العشوائي والتعدى على املاك الدولة حيثُ تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف سطوحى وبرفقته امام حسن سكرتير القرية وعدد من الجهات المعنية، من ازالة حالة تعد بالبناء على املاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربى، بمساحة ٣٥٠ متر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية أعمال بناء بالدور الاول على بقرية نزلة تونا وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على المعدات المستخدمة وتحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة تمكن عمر ابراهيم رئيس حى جنوب المدينة وعدد من الجهات المعنية من رصد ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بمنطقة « مساكن المصرف القبلى ـ خلف المعسكر ـ الحلاجه » وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين كما تمكن سيد طه رئيس حى غرب من رصد ٤ حالات تعد بالبناء بدون ترخيص، وازالة وفك شدة خشبية بالدور السابع بشارع عمرو بن العاص، وتم الازالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكن ناجي فايز رئيس حى شرق المدينة من ازالة اعمال بناء سور بمساحة ١٥٠ متر بدون ترخيص، وتم الازالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحده القرويه المحليه بالبرجايه اليوم ومن خلال الرصد تم تنفيذ إزالة لحالتين تعدى على أراضى زراعيه حفر أساس بمساحة قيراط و١٠ سهم وتم ردم الحفر والتحفظ على المواد المستخدمه مع تحرير المحضر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تمكن حى غرب وأجهزته التنفيذيه خلال حمله بإشراف هشام على نائب رئيس مركز ومدينة المنيا واحمد فراج رئيس حى غرب وقسم التنظيم والمتغيرات من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحوائط فى المهد.للدور السادس بمساحة ٩٠ متر بشارع الاسبانى التابع لحى غرب وتم إلتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه لمنع البناء العشوائى وتنفيذا لسلطة القانون.

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