الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين جديدين فى معارك غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن ضابطين اثنين قتلا مساء أمس السبت خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وأشار البيان إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي إلى 453 قتيلًا، وفق بيانات إسرائيلية.

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قصف مسيرة إسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، بقصف مسيرة إسرائيلية على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

اعتقالات وتدمير للبنية التحتية

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأن الشابين محمود جابر، 22 عامًا، وغيث شحادة، 25 عامًا، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وأعلنت المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت حصارًا مشددًا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية إلى شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في وقت دارت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة.

وأظهر مقطع فيديو استهداف القوات الإسرائيلية بعبوة محلية الصنع أمام المدخل الرئيسي لمخيم طولكرم.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن حريقًا كبيرًا اندلع في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية، فيما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت المواطنين للتصدي للاقتحام الإسرائيلي للمدينة والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.

 

 

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