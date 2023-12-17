مقررة أممية: استعمار إسرائيل للأراضى الفلسطينية "جريمة حرب"

أكدت مقررة أممية، السبت، أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير الشرعي.

جاء ذلك في تدوينة للمقررة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، على حسابها بموقع "إكس"، تعليقا على أنباء قيام ائتلاف المنظمات الاستيطانية غير الشرعية الذي "يحظى بدعم سخي" من الحكومة الإسرائيلية، بتنظيم "مؤتمر تحضيري عملي للاستيطان في غزة".

وأكدت أن "استعمار الأراضي المحتلة سياسة الدولة الإسرائيلية منذ عام 1967، وهو ما يعني أن إعادة توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المصادرة (جريمة حرب)، والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين (جريمة ضد الإنسانية)".

وأعربت عن أملها في إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه الجرائم المستمرة. -