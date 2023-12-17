الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار فى غزة يحمل قيمة أخلاقية

السفير ماجد عبدالفتاح
السفير ماجد عبدالفتاح

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة بأغلبية 153 دولة يحمل قيمة أخلاقية بعدد الدول التي أصدرته.

 

وأضاف السفير عبدالفتاح - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية من نيويورك، أمس، أن "مصر بصفتها رئيسة المجموعة العربية وبصفتها عضو فاعل في اللجنة الوزارية كانت قد بدأت في التشاور على مشروع قرار جديد تم تقديمه إلى مجلس الأمن وصدر باللون الأزرق ليل الجمعة ومن المنتظر التصويت عليه في مجلس الأمن ظهر غد الاثنين".

 

وأوضح أن هذا القرار يطالب بهدنة إنسانية طويلة ولعدة أيام في كافة مناطق غزة تسمح بالدفع السريع وغير العائق لدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ وإخلاء المصابين والحالات الحرجة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن.

 

وأضاف أن القرار يؤكد أن قطاع غزة أرض محتلة ولابد أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يؤكد - القرار- على مبادئ المساعدة الإنسانية والالتزام بحماية هذه المساعدات والعاملين على تقديمها.

 

ولفت إلى أننا "نستمر في جهودنا من خلال زيادة عدد الدولة المعترفة بالدولة الفلسطينية، والسعي لضم فلسطين لكي تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة وليس عضوا مراقبا وهي محاور رئيسية للعمل العربي".

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

عاجل.. قتلى فى انهيار جزء من سور القيروان التاريخى فى تونس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون قرب قلقيلية (فيديو)

عاجل.. تبدأ بعد قليل.. 10 محافظات تتأثر بالشبورة وانعدام الرؤية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟