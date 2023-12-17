الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مساجد طولكرم تدعو للتصدى لقوات الاحتلال فى مخيم نور شمس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، أمس السبت، لمكبرات الصوت بمساجد طولكرم تدعو للجهاد والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس.

وأفادت قناة ميادين الفلسطينية، بأن المقاومة الفلسطينية بدأت خوض الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم.

ويخوض المقاومون اشتباكات عنيفة مع الاحتلال ويلقون قنابل يدوية الصنع تجاه آلياته في عدة محاور من طولكرم.

واستهدف المقاومون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع خلال الاقتحام الواسع لمدينة طولكرم.

ونشرت قوات الاحتلال تنشر قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام طولكرم ومحيط مخيم نور شمس.

وسمع دوي انفجارات ضخمة ومتتالية تسمع في محيط مخيم نور شمس خلال الاقتحام الواسع للمدينة والمخيم.

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