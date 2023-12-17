مايا مرسى لـ"الشاهد": نسبة الإصابة بسرطان الثدى قلت 60% بسبب الكشف المبكر

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها لم تصدق نفسها وقت تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزيرة الصحة بضم الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمبادرات الصحية لصحة المرأة.

وأضافت “مرسي”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة وقتها كانت قد وصلت للكشف عن 60 ألف سيدة، أما اليوم حققت الكشف على 38 مليون سيدة، من قبل وزارة الصحة وبالتالي قلت نسبة السيدات المصابات بسرطان الثدي، من الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة 60%، وبالتالي حافظنا على صحة الأم وحضنها من الموت.

وأكدت أنه اليوم بسبب إنسانية الرئيس وصلنا لهذا العدد ومن وقتها لليوم البرنامج مستمر ويكشف على سيدات مصر كل عام ويعالج بالمجان والسيدات لم يعد لديهن قلق لأن وزارة الصحة تقدم العلاج بالمجان لهن.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.