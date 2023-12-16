رؤية ثاقبة.. تحذيرات الرئيس السيسى من اتساع مخاطر حرب غزة (إنفوجراف)

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، وإسرائيل مستمرة في الضغط على سكان غزة للنزوح نحو الأراضي المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر مرارًا من تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير أهالي غزة، والتحذير من اتساع نطاق الصراع ليكون إقليميًا ودوليًا وليس فقط فلسطينيًا وإسرائيليًا.

وحذر الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة من التهديدات التى قد تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر، بهدف توسيع دائرة الحرب على القطاع.

- حذر الرئيس السيسي مرارًا من خطورة استمرار واتساع نطاق حرب غزة.

- حرب غزة لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

- اتساع نطاق حرب غزة سيحول الشرق الأوسط لقنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

- اتساع نطاق الحرب ليس في مصلحة المنطقة.

- مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتهدئة الاقتتال في غزة.

- طول أمد الاعتداءات وقسوتها كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

- التخاذل عن وقف حرب غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.

- معالجة جذور الصراع السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

الرئيس السيسي يطرح رؤية حول الموقف المتأزم في فلسطين

كما طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤيته حول الموقف المتأزم في فلسطين والذي قد تحدث به تحولات خطيرة، قد تطرأ عليه بدخول أطراف إقليمية تؤدي إلى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يعرض المدنيين للمخاطر ويؤثر سلبًا على اقتصاديات دول المنطقة.

وشرح السيسي وجهة نظر مصر من المخاطر المحتملة والمتوقعة نتيجة عدم حرص قادة وحكومات الدول الكبرى على مستقبل الشرق الأوسط السياسي والعسكري، وهو ما يتطلب المزيد من بذل الجهود الدولية لوقف العدوان وحماية الحقوق الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأعربت مصر عن استعدادها لاتخاذ إجراءات قوية لمواجهة هذه التحديات وحماية الأمن البحري والمرور الآمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.