الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: نحن فى حرب وجودية وستصبح غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تخوض حربًا صعبة داخل قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية فقدنا خلالها عددًا من الجنود.

ونوه نتنياهو، بأنه تم إبلاغ المفاوضين الإسرائيليين بأن ضغط الجيش في قطاع غزة يساعد في جهود استعادة المحتجزين لأسرهم.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه بعد هزيمة حماس ستصبح غزة منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

نتنياهو السيطرة الإسرائيلية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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