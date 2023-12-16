الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشباب المصرى" يستعرض تقريره المبدئى حول الانتخابات الرئاسية

محمد ممدوح رئيس مجلس
محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسا

أصدر اليوم مجلس الشباب المصري برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره المبدئي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك في مؤتمر صحفي دولي بحضور لفيف من الرموز السياسية والشخصيات العامة وقيادات منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان.

تم استعراض جهود مجلس الشباب المصري في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية، استكمالًا للدور الذي لعبه المجلس على مدار السنوات الماضية، منذ عام ٢٠١٨ في رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية مرورًا بعام ٢٠١٩، ورصد ومتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم عام ٢٠٢٠  ورصد ومتابعة الانتخابات البرلمانية (انتخابات مجلس النواب- انتخابات مجلس الشيوخ)  بالإضافة للعديد من التجارب بين هذه الاستحقاقات مثل رصد ومتابعة الانتخابات التكميلية ببعض الدوائر، بالإضافة لرصد ومتابعة انتخابات النقابات المصرية من أجل تعزيز الثقة والنزاهة والشفافية في الانتخابات بكافة مستوياتها، بجانب دور المجلس في رصد ومتابعة الانتخابات على المستويين الدولي والإقليمي.

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وفي ذلك السياق، صرح د. محمد ممدوح بأن مشاركة مجلس الشباب المصري في عملية الرصد والمتابعة جاءت بعد تجديد قيد مجلس الشباب المصري في سجل المنظمات المصرح لها بالرصد والمتابعة  بقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ لتصبح أول مؤسسة تحصل على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤، وأشار ممدوح إلى أن الهدف من مشاركة المجلس في عملية الرصد والمتابعة هو رصد ومتابعة وتقييم كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتأكد من توافر وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية، في ظل جمهورية جديدة  تسعى نحو تعزيز الثقة بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية، وذلك منذ  إعلان  2022 عامًا للمجتمع المدني وعقب إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعزز من أهمية وجود جهات مستقلة ليست تابعة للجهات التنفيذية.

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