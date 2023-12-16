رئيس "التجمع": الشعب المصري أرسل رسالة قوية للعالم بمشاركته في الانتخابات الرئاسية
أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الأحزاب السياسية في مصر خاضت تجربة جديدة ومميزة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث سعت إلى تحفيز الناخبين على المشاركة بروح التحدي والتعبئة الشعبية.
وقال عبد العال، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ضمن برنامج "كلام في السياسة"، الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، إن الشعب المصري أبدى حماسة كبيرة في الاستجابة للدعوة الانتخابية، وأنه أرسل رسالة قوية للعالم وللأعداء من الداخل والخارج بأنه متحد ومصمم على مواجهة أي مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار مصر.
وأضاف أنه لاحظ حركة نشطة من قبل الأحزاب الشبابية التي تولت دورا رئيسيا في التواصل مع الناخبين والتحرك على اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في ظروف حرجة تتطلب تضامن الشعب المصري مع قيادته.
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