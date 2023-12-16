السبت 16 ديسمبر 2023
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"الإصلاح والنهضة": تنظيم انتخابات الرئاسة أظهر مدى الاستقرار الذى وصلنا إليه (فيديو)

جريدة الدستور

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن تنظيم انتخابات الرئاسة أظهر مدى الاستقرار الذي وصلنا إليه.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشرفة وعظيمة وبها ملامح كبيرة جدًا أولها كثافة التصويت والذي كان الأكبر في تاريخ الانتخابات المصرية على مدار التاريخ عمومًا.

وأشار إلى أن هناك إشادات دولية واسعة من البعثات الدولية بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المشهد ساده النظام والهدوء والشكل الحضاري والاحتفالي ووجود الشباب وبكثرة في هذه الانتخابات سواء كان مشاركًا أو منظمًا.

اكسترا نيوز رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز الانتخابات الرئاسية 2024

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