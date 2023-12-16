الاتحاد الإفريقى لـ"الطائرة" يوافق على استضافة الأهلى بطولتى الرجال والسيدات

كشف النادي الأهلي عن موافقة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على استضافة بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» والمؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق مولودية بوسالم التونسي قد حصل على بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية.

في حين يحمل لقب نسخة البطولة للسيدات فريق البنك التجاري الكيني.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي للكرة الطائرة "رجال" قد خسر لقب الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، حيث حصل فريق الزمالك على اللقبين.

بينما فاز فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة الدوري قبل أن يخسر لقب كأس مصر.

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منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه تونس في افتتاح البطولة الإفريقية

يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الكرة الطائرة، مشواره في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراتة في ليبيا، خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2024، بمواجهة نظيره التونسى فى الرابعة مساء اليوم .

المنتخبات المشاركة في البطولة

ويشارك في البطولة 5 منتخبات فقط هى مصر وتونس والمغرب والكاميرون وليبيا وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تصعد المنتخبات الأربعة الأولى للدور نصف النهائي حيث يواجه الفريق صاحب الأول صاحب المركز الرابع ويلتقي صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على اللقب والصعود لبطولة العالم للناشئين عام 2024.

جدول مباريات بطولة إفريقيا للناشئين

الثلاثاء 12 ديسمبر

مصر × تونس الساعة الرابعة مساء

الأربعاء 13 ديسمبر

تونس × الكاميرون الساعة الرابعة مساء

ليبيا × المغرب الساعة السادسة مساء

الخميس 14 ديسمبر

المغرب × تونس الساعة الرابعة مساء

مصر × الكاميرون الساعة السادسة مساء

الجمعة 15 ديسمبر

مصر × المغرب الساعة الرابعة مساء

تونس × ليبيا الساعة السادسة مساء

السبت 16 ديسمبر

المغرب × الكاميرون الساعة الرابعة مساء

مصر × ليبيا الساعة السادسة مساء.



