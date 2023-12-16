الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإفريقى لـ"الطائرة" يوافق على استضافة الأهلى بطولتى الرجال والسيدات

خالد العوضي
خالد العوضي

كشف النادي الأهلي عن موافقة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على استضافة بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» والمؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق مولودية بوسالم التونسي قد حصل على بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في النسخة الماضية.

في حين يحمل لقب نسخة البطولة للسيدات فريق البنك التجاري الكيني.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي للكرة الطائرة "رجال" قد خسر لقب الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، حيث حصل فريق الزمالك على اللقبين.

بينما فاز فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة الدوري قبل أن يخسر لقب كأس مصر.

اقرأ أيضا.. منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه تونس في افتتاح البطولة الإفريقية

منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه تونس في افتتاح البطولة الإفريقية

يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الكرة الطائرة، مشواره في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراتة في ليبيا، خلال  الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2024، بمواجهة نظيره التونسى فى الرابعة مساء اليوم .

المنتخبات المشاركة في البطولة

ويشارك في البطولة 5 منتخبات فقط هى مصر وتونس والمغرب والكاميرون وليبيا وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تصعد المنتخبات الأربعة الأولى للدور نصف النهائي حيث يواجه الفريق صاحب الأول صاحب المركز الرابع ويلتقي صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على اللقب والصعود لبطولة العالم للناشئين عام 2024.

جدول مباريات بطولة إفريقيا للناشئين 

الثلاثاء 12 ديسمبر 

مصر × تونس   الساعة الرابعة مساء 

الأربعاء 13 ديسمبر 

تونس × الكاميرون    الساعة الرابعة مساء

ليبيا  × المغرب    الساعة السادسة مساء

 الخميس 14 ديسمبر

المغرب  ×  تونس    الساعة الرابعة مساء 

 مصر × الكاميرون   الساعة السادسة مساء

الجمعة 15 ديسمبر

مصر ×  المغرب   الساعة الرابعة مساء 

تونس  × ليبيا     الساعة السادسة مساء 

 السبت 16 ديسمبر 

المغرب × الكاميرون   الساعة الرابعة مساء  

مصر × ليبيا     الساعة السادسة مساء.


 

الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة الكرة الطائرة الاهلى استضافة الأهلي بطولتي الرجال والسيدات مونديال الاندية

مواد متعلقة

بعد انتهاء الجولة الرابعة.. جدول ترتيب دوري كرة الطائرة للسيدات

وزير الرياضة يهنئ منتخب كرة الطائرة على التتويج بكأس الأمم الإفريقية

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟