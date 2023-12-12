منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه تونس في افتتاح البطولة الإفريقية

يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الكرة الطائرة، مشواره في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراتة في ليبيا، خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2024، بمواجهة نظيره التونسى فى الرابعة مساء اليوم .

المنتخبات المشاركة في البطولة

ويشارك في البطولة 5 منتخبات فقط هى مصروتونس والمغرب والكاميرون وليبيا وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تصعد المنتخبات الأربعة الأولى للدور نصف النهائي حيث يواجه الفريق صاحب الأول صاحب المركز الرابع ويلتقي صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على اللقب والصعود لبطولة العالم للناشئين عام 2024 .

جدول مباريات بطولة إفريقيا للناشئين

الثلاثاء 12 ديسمبر

مصر × تونس الساعة الرابعة مساء

الأربعاء 13 ديسمبر

تونس × الكاميرون الساعة الرابعة مساء

ليبيا × المغرب الساعة السادسة مساء

الخميس 14 ديسمبر

المغرب × تونس الساعة الرابعة مساء

مصر × الكاميرون الساعة السادسة مساء

الجمعة 15 ديسمبر

مصر × المغرب الساعة الرابعة مساء

تونس × ليبيا الساعة السادسة مساء

السبت 16 ديسمبر

المغرب × الكاميرون الساعة الرابعة مساء

مصر × ليبيا الساعة السادسة مساء.

ويرأس بعثة مصرفي البطولة الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم بيرسي أونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحللا تقنيا والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري وهاني فكري حكما مرافقا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 12 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم : أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

وأكد أحمد السيد المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق جاهز لمباريات البطولة الإفريقية ولن يتنازل عن حصد اللقب والتأهل لبطولة العالم.