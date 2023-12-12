الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه تونس في افتتاح البطولة الإفريقية

منتخب مصر لناشئي
منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة

يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الكرة الطائرة، مشواره في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراتة في ليبيا، خلال  الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2024، بمواجهة نظيره التونسى فى الرابعة مساء اليوم .

المنتخبات المشاركة في البطولة

ويشارك في البطولة 5 منتخبات فقط هى مصروتونس والمغرب والكاميرون وليبيا وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تصعد المنتخبات الأربعة الأولى للدور نصف النهائي حيث يواجه الفريق صاحب الأول صاحب المركز الرابع ويلتقي صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على اللقب والصعود لبطولة العالم للناشئين عام 2024 .

جدول مباريات بطولة إفريقيا للناشئين 

الثلاثاء 12 ديسمبر 

مصر × تونس   الساعة الرابعة مساء 

الأربعاء 13 ديسمبر 

تونس × الكاميرون    الساعة الرابعة مساء

ليبيا  × المغرب    الساعة السادسة مساء

 الخميس 14 ديسمبر

المغرب  ×  تونس    الساعة الرابعة مساء 

 مصر × الكاميرون   الساعة السادسة مساء

الجمعة 15 ديسمبر

مصر ×  المغرب   الساعة الرابعة مساء 

تونس  × ليبيا     الساعة السادسة مساء 

 السبت 16 ديسمبر 

المغرب × الكاميرون   الساعة الرابعة مساء  

مصر × ليبيا     الساعة السادسة مساء.

ويرأس بعثة مصرفي البطولة  الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم بيرسي أونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحللا تقنيا والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري وهاني فكري حكما مرافقا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 12 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم : أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

وأكد أحمد السيد المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق جاهز لمباريات البطولة الإفريقية ولن يتنازل عن حصد اللقب والتأهل لبطولة العالم.

بطولة إفريقيا للناشئين للكرة الطائرة أ منتخب مصر مصراتة تونس المغرب

مواد متعلقة

الأهلي يستضيف بتروجت والزمالك يواجه الطيران في دوري الطائرة

الأهلى يواجه أصحاب الجياد والزمالك أمام هليوبوليس بالدورى الممتاز للكرة الطائرة للسيدات

دلفي يستضيف الأهلي.. والزمالك يواجه الصيد في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاشور: الموافقة على التحاق الطالب "العبقري" بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال