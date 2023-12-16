تحصين 28 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في 27 محافظة

أكد الدكتور خالد مرسي مدير الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة قامت بتحصين أكثر من 2،8 مليون راسي من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في 27 محافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث بدأت الحملة في 19 نوفمبر الماضي في جميع المحافظات وهي الحملة القومية الثالثة في عام 2023لجميع المحافظات والمراكز والقرى.

الحملة القومية الثالثة

وقال مرسي في تصريحات لـ الدستور، إن عمليات التحصين تتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة من بيت إلى بيت ومن مزرعة إلى أخرى لتحصين الأبقار والجاموس والاغنام والماعز، مشيرا إلى أن هذه الحملة من أهم الحملات الثلاثة على مدار العان حيث انها تسبق فصل الشتاء والتي تحوي تغيرات وتقلبات مناخية وبعودة وأمطار تضعف جهاز المناعة للحيوانات مما يؤدي إلى إلى ظهور نشاط الفيروس المستوطن وكل في ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف مرسي، إلى أن الحملة تستهدف صغار المربين وأصحاب المزارع وملاك الثروة الحيوانية في جميع محافظات الجمهورية والذي يقلل من انتشار المرض وزيادة الإنتاج وتقليل المستورة من المواشي واللحوم والمنتجات الحيوانية، مطالبا مرسي بضرورة قيام جميع المربين وأصحاب المزارع بتقديم حيوانات للجانب التحصين حفاظا على ثرواتهم الحيوانية وزيادة الإنتاج من المواشي واللحوم.

وتابع مدير الطب الوقائي، أن التحصين يتم من خلال كل حيوان له سن منفصل عن الاخر وأن اللقاحات يتم حفظها في كلامن خاصة مبردة حتى تصل إلى الحيوانات بطريقة سليمة، لافتا الى ان الحملة تعمل مع جميع المحافظات ومستمرة لحين تحقيق المستهدف وتحصين الحيوانات بالقرى والمراكز.



وقد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئةكما أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة.

