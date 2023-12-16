القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يستكمل عمليته العسكرية بمستشفى كمال عدوان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المتحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي أكد أن جنوده استكملوا عمليتهم العسكرية في مستشفى كمال عدوان في جباليا.

وأشار متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه تم اعتقال 90 شخصًا من داخل المستشفى وعدد من الأحياء في مخيم جباليا، مضيفًا أن العمليات العسكرية مستمرة في وسط غزة.

وفي خبر سابق نشرته قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة ضابط إسرائيلي خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب قطاع غزة.