السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة.. معتز إينو: "مينفعش الجمهور يروح زعلان"

معتز إينو
معتز إينو

علق الكابتن معتز إينو، نجم النادي الأهلي الأسبق، على فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي أمس في كأس العالم للأندية.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن النادي الأهلي المصري هو نادي القرن.

وأضاف أن النادي الأهلي دائما يفرح الشعب المصري، موضحًا أن بطولات النادي الأهلي دائما كبيرة وجمهوره عظيم، متابعًا: "ماينفعش الجمهور يروح زعلان والشناوي "نقطة تحول".

وتابع: "شكل الاستاد في مباراة الأهلي واتحاد جدة أمس كأن الأهلي بيلعب في مصر وهذا بفضل جمهوره العظيم، ولاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة، وركلة الجزاء التي تصدى لها الشناوي كانت نقطة التحول في المباراة".

 

فضائية الحياة الحياة اليوم معتز إينو النادي الأهلي

مواد متعلقة

نهى بكر: المرأة المصرية تحرص على التواجد بالاستحقاقات الدستورية

"الإصلاح والنهضة": تنظيم انتخابات الرئاسة أظهر مدى الاستقرار الذى وصلنا إليه (فيديو)

أستاذ التمويل يكشف دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد (فيديو)

اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم مشروعات مصر

تخطت فكرة المبادرة.. خبير يستعرض أبرز نتائج "حياة كريمة" على المستوى الاقتصادى

خبير يستعرض رؤية الدولة لحماية الأراضى الزراعية (فيديو)

ضياء رشوان: حصيلة عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن 18787 شهيدًا و50897 إصابة

عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون

الأكثر قراءة

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

لماذا يجب عليك تناول الطعام ببطيء وما علاقته بخسارة الوزن؟

أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب فى إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

عاجل.. بعد طلاقهما.. ناقد فني يكشف كواليس الخلاف بين شيرين وحسام (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟