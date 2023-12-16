بعد ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة.. معتز إينو: "مينفعش الجمهور يروح زعلان"

علق الكابتن معتز إينو، نجم النادي الأهلي الأسبق، على فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي أمس في كأس العالم للأندية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن النادي الأهلي المصري هو نادي القرن.

وأضاف أن النادي الأهلي دائما يفرح الشعب المصري، موضحًا أن بطولات النادي الأهلي دائما كبيرة وجمهوره عظيم، متابعًا: "ماينفعش الجمهور يروح زعلان والشناوي "نقطة تحول".

وتابع: "شكل الاستاد في مباراة الأهلي واتحاد جدة أمس كأن الأهلي بيلعب في مصر وهذا بفضل جمهوره العظيم، ولاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة، وركلة الجزاء التي تصدى لها الشناوي كانت نقطة التحول في المباراة".