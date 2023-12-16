النيابة فى العثور على شخص متوفى داخل منزله: "جرعة مخدرات السبب"

تستكمل جهات التحقيق بمدينة نصر، إجراءاتها في العثور على جثة شخص متوفى داخل مسكنه بمدينة نصر، وتبين من التحقيقات أنه لا توجد شبهة جنائية.

وتبين أن المتوفي لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

النيابة في العثور على شخص متوفي داخل منزله “جرعة مخدرات السبب”

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة، وجه مدير مباحث القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "طارق.أ" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

بالفحص الطبي أرجع سبب الوفاة إلى تناوله جرعة زائدة من المخدرات فارق على إثرها الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.