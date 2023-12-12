مواطنون يحتمون باللافتات من الأمطار أمام لجان مدينة نصر

شهدت مدينة نصر سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم تزامنًا مع توافد الناخبين على لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت عدسة الدستور استخدام بعض الناخبين اللافتات للاحتماء من الأمطار في انتظار دخولهم اللجان للإدلاء بأصواتهم.



انطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.