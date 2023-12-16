مراسلة القاهرة الإخبارية: المواد الغذائية الأساسية غير متوفرة بقطاع غزة

كشفت مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، عن آخر التطورات بقطاع غزة، حيث أكدت أن الوضع الصحي بقطاع غزة في حالة انهيار كامل.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن أدوية الأمراض المزمنة والأمراض العضال بالقطاع لا تتوافر بشكل كبير في كافة المستشفيات في قطاع غزة.

وأضافت عوكل، أن هناك انتهاء وشيكًا لصلاحية التطعيمات وبعض الأدوية في قطاع غزة، الأمر الذي قد ينذر بكارثة كبيرة للأطفال في قطاع غزة، مضيفة أن هناك عمليات نزوح كبيرة ومستمرة داخل قطاع غزة.

ونوهت، بأن المواد الغذائية الأساسية غير متوفرة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول السيطرة على مزيد من الأراضي شمال القطاع.