مراسل القاهرة الإخبارية: دخول كميات كبيرة من مخيمات الإغاثة لقطاع غزة

لتفادي تقلبات الطقس

قال مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبدالفتاح، من أمام معبر رفح، إنه تم دخول كميات كبيرة من مخيمات الإغاثة تصل إلى الآلاف لقطاع غزة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن القيادة السياسية المصرية وجهت بتقديم المزيد من المساعدات لغزة في ظل تردي الأحوال الإنسانية لسكان القطاع مع سوء أحوال الطقس.

وأشار إلى أن عملية ضخ المخيمات المقدمة من مصر إلى سكان غزة ستستمر في ظل استمرار الدعم الذي تقدمه لأهالي قطاع غزة.