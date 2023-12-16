الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "الإعلام والتنمية المستدامة" ندوة لحسام الضمرانى باتحاد كتاب مصر

حسام الضمراني
حسام الضمراني

تقيم لجنة التنمية الثقافية المستدامة باتحاد كُتاب مصر، برئاسة الدكتور جمال زهران، ندوة للكاتب الصحفي  الدكتور حسام الضمراني الباحث فى مجال الإعلام الرقمي وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وذلك تحت عنوان "توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام ودورها في التنمية المستدامة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً بمقر الاتحاد بالزمالك.

وتشهد الندوة حضور أعضاء لجنة التنمية الثقافية المستدامة كل من اللواء أحمد فهمي، والدكتورة هبة عبد العزيز، وعدد من الخبراء أبرزهم والكًتاب محمد رمضان ومحمد رجب رضوان.

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏تحت رعاية الدكتورا علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد کتاب مصر الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تقيم لجنة التنمية الثقافية المستدامة برئاسة الدكتور جمال زھران ندوة بعنوان توفيف تقنيات الذكاء الأمطناعي في مجال الإعلام ودورها في التنمية المستدامة ضيف الندوة حبادالدقاب النقابة ४â د حسام الضمراني باحثفي الجيل الثالث من وسائل،الإعلام عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة أعضاء:اللجنة محمد رمضان محمد أمحمدرجب رجب رضوان هبة عبد العزيز تمام الساعة الثامنة مساء بمقر النقابة العامة لاتحاد کتاب مصر أشارع حسن صبري الزمالك اللواء أحمد فهمي وذلك يوم الأربعاء الموافق ۰٠٠۰۲/۰۰۲۲‏'‏‏

سمات بيئة العمل في مواقع تطبيقات الأخبار العربية والدولية

يذكر أن الكاتب الصحفي حسام الضمراني  حصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من كلية الإعلام جامعة القاهرة عن رسالته الموسومة: "سِماتُ بيئةِ العمل الصَّحفي في مواقع تطبيقات الأخبار المُجمَّعة العربيَّة والدَّوليَّة: دِراسَة لآلياتِ صناعةِ المُحتوى والتأثيرات والإشكاليّات"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود علم الدين رحمه الله، والأستاذ الدكتور فاطمة الزهراء السيد.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ المواد الإخبارية التي قامت مواقع تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية والدولية بتقديمها لقرائها المُستخدمين طوال فترة الدراسة، جاءت كالتالي: "في الترتيب الأول الأخبار الدولية والعربية، وتلتها المواد الإخبارية الاقتصادية، ومن ثم ظهرت المواد الإخبارية الفنية، وفي المرتبة التي تليها جاءت المواد الإخبارية التي تناولت كل ما يحدث في مصر، ومن ثم ظهرت المواد الإخبارية الرياضية، ثم أخبار الحوادث والجرائم، والمواد الإخبارية الدينية، والمواد الإخبارية الخاصة بالتلفزيون والفيديو، ومن ثم ظهرت المواد الإخبارية المتعلقة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، ثم المواد الإخبارية التي تناولت الترفيه والمنوعات، ومن ثم توالت المواد الإخبارية الموضوعية.

نبذة عن إصدارات حسام الضمراني

صدر للدكتور حسام الضمراني عدد من المؤلفات؛ منها: "الإعلام المصرى وقضايا المجتمع: تحديات الحاضر ورهان المستقبل" عن مكتبة جزيرة الورد، و"صحافة تيار اليسار فى مصر خلال ربع قرن 1978-2011"عن دار الكتب والوثائق، و"التحول الرقمي والثقافة.. رؤية 2030" عن مكتبة كنوز، وله تحت الطبع كتاب "تطبيقات الأخبار المُجمعة العربية والدولية.. دراسة فى الجيل الثالث من وسائل الإعلام الرقمية".

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