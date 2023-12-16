الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم مشروعات مصر

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أبرز الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 91% من حجم المشروعات الموجودة في مصر والتي عملت الدولة علي إنجاحها وتقديم المزيد من الدعم لها.

وأضاف أن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أنها الأكثر قدرة علي التشغيل والأكثر قدرة علي خلق وظائف تنافسية، لأن تكلفة صناعة فرصة العمل في المشروعات الصغيرة أقل كثيرًا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة.

وأشار إلى أن تقديرات فرص العمل في كثير من الدول ما بين 20 و30 دولارًا في فرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة جدًا في مشروعات التكنولوجيا العالية، موضحًا أن قدرة هذه المشروعات علي خلق فرصة عمل دفعت الدولة علي أنها تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع من أجل أن تتوسع.

اكسترا نيوز الخبير الاقتصادي وليد جاب الله مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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