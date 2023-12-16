لقاءات توعية لطلاب المدارس بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات بالمنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، برنامجا متكاملا لتوعية طلاب المدارس بخطورة الإدمان والمخدرات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة في تلك المرحلة العمرية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومديرية التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم اللقاءات والندوات في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال وتوسيع إداركهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن البرنامج شمل تنفيذ لقاءات وفعاليات لتوعية طلاب 400 مدرسة على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع من خلال بث رسائل توعوية تتناول أضرار الإدمان والمخدرات، بالإضافة لتوعية الطلاب بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات من خلال توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023، كذلك التعريف بالمراكز العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنها مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بمركز سمالوط.



وأضافت، انه عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتطوع، تم تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة لتكريم وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا تقديرا للمجهود المبذول في توعية طلاب المدارس بالمحافظة خلال الفصل الدراسى الأول.

من ناحية آخري كان فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، قد سبق وأعلن مواصلة جهوده في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على "ريادة الأعمال" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تنمية الأسرة المصرية وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف التمكين الاقتصادي لسيدات قرى المبادرة بالمرحلة الثانية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ويعود بالنفع على المجتمع.



من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن التدريب يستهدف الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى (بني مزارـ سمالوط)، حيث شملت الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول 125 سيدة بقرى (منشأة اليوسفى ـ شلقام ـ بني صامت ـ اطسا البلد)، وذلك بمشاركة رائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين،وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة.

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