الأمن العام يدك بؤر السلاح والمخدرات فى محافظتى أسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة في أسوان ودمياط، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مواد "الشابو، الهيروين، الأفيون" المخدرة) بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (608) أحكام قضائية متنوع.

بينما في مديرية أمن دمياط، تم ضبط (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7250 كيلو جرامًا– كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات– كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين ) وكذا 3 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات ) بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.