الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش وهيروين في حملات أمنية بأسوان ودمياط

حشيش
حشيش

شن قطاع  الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمان، لأحدهما معلومات جنائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2،500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين –  فرد محلى وطلقتين) بحوزة متهمين لهما معلومات جنائية.

قطاع الأمن العام المواد المخدرة مخدر البانجو الأسلحة النارية

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