الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة "اللوحات المعدنية" بالعمرانية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بالعمرانية.

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغات من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 عمال وبحوزتهم 5 لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة سرقة اللوحات المعدنية العمرانية جراج

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