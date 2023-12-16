السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فقرات فنية واستعراضية.. الأقزام يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالإسكندرية

الاحتفال السنوي للأقزام
الاحتفال السنوي للأقزام بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية الاحتفال السنوي للأقزام والذي يتم تنظيمه سنويًا بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة وذلك بحضور قصار القامة من جميع المحافظات، بحضور عدد من شخصيات المجتمع السكندري.

تضمن الاحتفال فقرات استعراضية قدمها فرقة الأقزام للفنون الشعبية والتي تفاعل معها الحضور.

وقال عصام شحاتة، مدير جمعية الأقزام، إن اليوم هو الاحتفال السنوي للأقزام على مستوى الجمهورية والذي يتم الاحتفال به في الإسكندرية، وأيضًا بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يشارك به الاقزام" قصار القامة" من جميع محافظات مصر.

وأضاف لـ"الدستور" أن ذوي الإعاقة والهمم شهدوا اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، حيث انضم الاقزام لفئة ذوي الإعاقة في 2018 بقرار من رئيس الجمهورية، لافتًا الرئيس هو أول رئيس مصري يهتم بنا ويخصص لنا يومًا وهو يوم " قادرون باختلاف".

وأشار إلى أن الاقزام على مستوى مصر عددهم أكثر 250 ألف مواطن، ولواجبهم الوطني شارك جميع الأقزام في الانتخابات الرئاسية  

وأوضح أنه يتم تنفيذ العديد من الفعاليات بالمحافظات منها الحفلات، والرحلات، ومساعدة المقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى تنضم فرقة الفنون الشعبية الخاصة بالأقزام لوزارة الثقافة، كما تم تدشين شعبة رياضية للأقزام لأول مرة في الإسكندرية تضم: (4 رياضات، تنس طاولة سباحة، رفع اثقال كرة قدم).

من جانبه قال مدير مكتب أوقاف الإسكندرية، إن ذوي الهمم هم أعمدة الهمم في العالم، وأن من  افضل الاعمال أن  ترتسم الفرحة  على وجه إنسان، وإدخال السرور والفرحة على قلب إنسان.

وأوضح أن الرئيس السيسي هو من وضع هذه اللبنة بالاحتفال  كل عام بذوي الهمم وتبني القيادات هذا الفكر ليكونوا كتفًا بكتف مع أهالينا سواء طفل يتيم أو امرأة مُعيلة أو أرملة، أو ذوي الهمم.

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محافظة الاسكندرية الاحتفال السنوي للأقزام المجتمع السكندري فقرات استعراضيه قصار القامة

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