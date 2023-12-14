الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مع وفد الأكاديمية العربية سبل التعاون

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

عقد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع وفد من أساتذة قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والأكاديمية في مجال الحفاظ على التراث، في إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية في رفع كفاءة وتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

أكد الشريف أن المحافظة في ضوء توجيهات الدولة تواصل جهودها للحفاظ على التراث والبصمة التاريخية لمدينة الإسكندرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة، التي جاءت على رأسها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر ومشروع تطوير حلقة السمك.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على إتاحة الفرصة لجميع الأساتذة المتخصصين لوضع تصميماتهم وخبراتهم، والاستعانة بهم بما يسهم في دعم استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

حضر الاجتماع، د.مصطفى فهيم جبر، أستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتورة سالی سعيد الديب مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد عادل دسوقي مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والدكتورة ياسمين قنديل مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، ونيفين الليثي عضو المكتب الفني للمتابعة بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية الأكاديمية العربية تطوير المناطق التراثية الميادين الرئيسية المشروعات الرائدة

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: إنجاز 70% من مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج في برج العرب

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان الموسيقى ضمن مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها”

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة