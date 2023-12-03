الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: إنجاز 70% من مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج في برج العرب

السوق الدائم بقرية
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو 18 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وخلال الجولة، أكد اللواء محمد الشريف، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إنشاء السوق الحضاري المتكامل ليخدم جميع أهالينا بقُرى برج العرب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطني الإسكندرية.

تفاصيل مشروع السوق الدائم بقرية بهيج

وأضاف المحافظ، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 70% حتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة 2500 متر، ويضم 30 محلًا و16 باكية، بالإضافة إلى مسجد ومبني إداري، و2 ثلاجات تبريد، وذلك استكمالًا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد بيومي العربي رئيس شركة النصر للخدمات والصيانة، واللواء هشام سعد رئيس قطاع الإسكندرية، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، والمهندسة نيفين النحاس مدير مكتب المحافظ للشئون الفنية والهندسية، والمهندس سعيد الشيخ استشاري المشروع.

السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
السوق الدائم بقرية يهيج ضمن مشروعات حياة كريمة
محافظ الإسكندرية السوق الدائم بقرية بهيج مدينة برج العرب حياة كريمه المبادرة الرئاسية

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