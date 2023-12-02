محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس الثاني يفتتحان مستشفى الأنبا تكلا الجديدة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، مستشفى الأنبا تكلا الجديدة.

وخلال الافتتاح، أشاد المحافظ بجميع الخدمات التي تقدمها المستشفى، موضحًا أن المستشفى منذ إنشائها وهي حريصة على تقديم الخدمة الطبية لكافة فئات المجتمع بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بأسعار في متناول الجميع، فضلًا عن توفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى لغير القادرين.

17 سريرًا بالعناية المركزة و6 غرف للعمليات الجراحية

والجدير بالذكر أن أقسام المستشفى الجديدة تضم: طابق للعناية المركزة يحتوي على 17 سريرًا، وطابقًا للعمليات يحتوي على 6 غرف للعمليات الجراحية، والمناظير الجراحية والتشخيصية وحجرة إفاقة، وطابق جزء منه مخصص لوحدة الغسيل الكلوي، ويضم 8 ماكينات غسيل كُلى والجزء الآخر مخصص للإداريين. وطابق للقسطرة والقلب المفتوح وعناية القلب المركزة، وثلاثة طوابق للإقامة الداخلية تضم عدد 38 سريرًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية، و الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، القمص إبرام أميل وكيل البطريركية، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وسبق أن دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة شرق الإسكندرية، وترأس عظته الروحية في القداس الإلهي.

IMG-20231202-WA0021

IMG-20231202-WA0020

IMG-20231202-WA0019

IMG-20231202-WA0022

IMG-20231202-WA0023